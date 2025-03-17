Sivasspor\'dan 3 Oyuncu Milli Takıma Davet Edildi

Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, Garry Rodrigues ve Samuel Moutoussamy, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Sivasspor'un 3 oyuncusu ülkelerinin milli takımına davet edildi. Kırmızı-beyazlı camiadan konu ile ilgili yapılan paylaşımda; golcü oyuncu Rey Manaj'ın Arnavutluk Milli Takımı, Garry Rodrigues'in Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ve Samuel Moutoussamy'in ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı kadrosuna çağırıldığı ifade edildi.

Yapılan paylaşıma, "3 futbolcumuz ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Rey Manaj, Garry Rodrigues, Samuel Moutoussamy, başarılar diliyoruz" notu da eklendi. - SİVAS