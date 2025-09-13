Sivasspor'dan Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
Sivasspor'dan Geçmiş Olsun Mesajı

Sivasspor\'dan Geçmiş Olsun Mesajı
13.09.2025 23:33
Sivasspor, altyapı sporcularının karıştığı trafik kazası sonrası geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Özbelsan Sivasspor Kulübü, altyapı sporcularının da karıştığı trafik kazasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün oynanan Sarıyer karşılaşmasının ardından, top toplayıcı olarak görev alan ve aynı zamanda altyapı oyuncusu olan üç sporcu, aile fertleriyle birlikte içinde bulundukları otomobilde trafik kazası geçirdi.

Açıklamada, sporcuların ve aile bireylerinin içinde bulunduğu aracın, karşı yönden gelen bir minibüsle çarpıştığı belirtildi. Kazanın ardından yaralanan çocuklar ve aileleri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor'un mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sahamızda oynadığımız Sarıyer maçının ardından, mücadelede görevli olan ve aynı zamanda altyapı sporcumuz olan 3 top toplayıcı çocuğumuzun da içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen minibüs ile çarpışmıştır. Yaşanan kaza sonrası altyapı sporcularımız ve araçta bulunan aile fertleri ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştır. Tedavileri devam eden sporcularımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, süreci yakından takip etmekteyiz." - SİVAS

Kaynak: İHA

