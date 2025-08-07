Sivasspor\'dan Luan Campos Transferi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, sağ kanat oyuncusu Luan Campos'ı renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 23 sağ kanat oyuncusu Luan Campos ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Luan Campos, Asbaşkan Necmettin Ateş'in katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

19 Mart 2002 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Luan de Campos Cristiano da Silva, futbola Marilia-SP altyapısında başladı. Genç oyuncu, Palmeiras, América ve son olarak Ukrayna ekibi Veres Rivne takımlarının formasını giydi.