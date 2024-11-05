Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan oyunu oynayan Yiğidolar, yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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