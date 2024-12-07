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Sivasspor - Galatasaray Maçı Yarın

Sivasspor - Galatasaray Maçı Yarın

Sivasspor, Galatasaray'la 15. haftada karşılaşacak. Maç 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da.

07.12.2024 09:46
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Lider Galatasaray ise 11 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 35 puan elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor - Galatasaray Maçı Yarın - Son Dakika

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