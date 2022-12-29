Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan hakem isyanı: Gidin emekli olun - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan hakem isyanı: Gidin emekli olun

29.12.2022 19:54

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray maçı sonrası hakemler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Otyakmaz, "EYT de kalktı. 20 yıldır aynı isimler. Artık emekli olsunlar" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor- Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, 10 dakikalık inceleme sonucunda iptal edildi. Hakem Erkan Özdamar, maçın önüne geçen isim oldu. Sivasspor cephesinden çok sert açıklamalar geldi. Başkan Otyakmaz, hakemleri emekli olmaya davet etti.

"KİMSE ANLAMADI"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Maça damga vuran hakem kararları oldu. Bütün Türkiye'deki futbolseverler golün neden iptal edildiğini anlamadı. 20 yıldır Özgüç Türkalp'in adını duymaktan sıkıldık. EYT'de sınır da kalktı zaten emekli olsunlar artık. Mutlaka bu iptalin açıklamasını istiyoruz. Spor kamuoyu bu golün neden iptal edildiğini bilmiyor. TFF'den bu maçın açıklamasını isteyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"BİRİSİ BİZE ANLATSIN"

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay da, "Zor bir mücadele oldu. Sahanın zemini de istediğimiz gibi değildi. Zor bir maç oldu. Oyundan kopmadık. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk. Yediğimiz gol bize yakışmadı. Golümüz niye iptal edildi? Çıksın bilen biri anlatsın. Çok merak ediyorum. Kuralı daha iyi bilen biri vardır. Böyle bir gol iptali yok" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ahmet Çakar'dan Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi için olay yorum: Askerlik yapmadın Ahmet Çakar'dan Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi için olay yorum: Askerlik yapmadın SPOR Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından SPOR Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından

Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan hakem isyanı: Gidin emekli olun - Son Dakika


Son Dakika
20:58 Sivasspor'un Galatasaray maçında iptal edilen golü Rıdvan Dilmen'i çok kızdırdı: Çökmüşler oraya yönetiyorlar
20:56 Çin'den akılalmaz görüntü! Genç kadına sokakta kaplan saldırdı
20:41 Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi teklifi TBMM'de! Bakan Vedat Bilgin duyurdu
20:24 Taliban'ın kararına tepki gösteren profesör ağlayarak diplomasını yırttı
19:59 Milyonluk uyuşturucu ile yakalanan çocuk cezaevine gönderildi
20:00 Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe ve Uğur Dündar'dan tepki paylaşımları geldi
19:53 Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan hakem isyanı: Gidin emekli olun
19:39 Ahmet Çakar'dan Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi için olay yorum: Askerlik yapmadın
19:25 Bakan Hulusi Akar'dan Suriye görüşmesine ilişkin yeni açıklama: Zora sokacak bir davranış içinde bulunmadık
19:18 Zorlu Sivas deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, 2022 yılını lider bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 21:04:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan hakem isyanı: Gidin emekli olun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement