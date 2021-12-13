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Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

13.12.2021 17:05
Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği maç Saat 18.00'de başlayacak. 4 maçtır galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim bu maçta koronavirüsü atlatan Cicaldau'ya ilk 11'de şans verirken sakatlığı bulunan Marcao'nun yerine Luyindama sahada olacak.

Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, Süper Lig'de beklentilerin çok uzağında kaldı. Son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Aslan, Sivasspor deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.

GALATASARAY'DA 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu maçta kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal; Ziya, Goutas, Caner Osmanpaşa, Samba Camara; Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin; Henrique, Gradel, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 79: Ceza sahası içinde Luyindama ile çarpışan kaleci Muslera yerde kaldı. Seken topu ceza sahası içi sağ çaprazında Yatabare kontrol etti, topu dışarıya çıkardı. Sağ çaprazdan sağ ayağının içiyle tek vuruş yapan Fajr, Muslera yerdeyken vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

Dakika 46: Sol kanattan savunma arkasına sarkan Van Aanholt topu kale sahasına çevirdi, savunmada Camara topu Diagne'den önce kornere gönderdi.

İLK YARI

Dakika 32: Sağ çaprazdan ceza alanına giren Gradel sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Muslera'da kaldı.

Dakika 28: Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Feghouli, sağ ayağının üstüyle dar açıdan sert vurdu, kaleci Ali Şaşal topu çıkarmayı başardı.

Dakika 15: Sol kanattan kullanılan kornerde Fajr direkt kaleyi düşündü, kaleci Muslera topu kale sahası içinde tokatlayarak uzaklaştırdı.

Dakika 11: Kerem Atakan ile paslaşarak ceza sahasına giren Henrique, sağ çaprazdan sağ ayağıyla top yere inmeden vuruşunu yaptı, fakat meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Dakika 2: Kerem Aktürkoğlu sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi, Sivasspor savunması topu kontrol etti.

Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

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Son Dakika Spor Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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