Sivasspor-Galatasaray Maçının Bilet Satışı Başladı

Spor

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 15. hafta maçının bilet satışı başladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: Bin 250 TL

Maraton Alt ve Üst: 900 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 800 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 800 TL

İndirimli kombine satışı devam ediyor

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombinelerin indirimli satışı da devam ediyor. VIP Alt Tribünü; 4 bin 360 TL, Maraton Alt ve Üst tribünü; bin 745, Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribünü; 875 TL, Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü ise 800 TL'den satılıyor. - SİVAS