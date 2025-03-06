Sivasspor Göztepe'ye Hazırlanıyor

Spor

- Sivasspor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarım saha maçla idmanı tamamladı.

Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Göztepe, 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.