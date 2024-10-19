Sivasspor Hatayspor Maçına Hazır

SİVASSPOR kendi sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Hatayspor yarın saat 13.30'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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