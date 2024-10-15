Sivasspor, Hatayspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
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Sivasspor, Hatayspor'u Konuk Ediyor

Bülent Uygun, Hatayspor maçı için kazanma hedefinde olduklarını belirtti.

15.10.2024 14:46
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Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahalarında Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Sivasspor'un son 2 haftadır istediği sonuçları alamadığına değinen Uygun, "Bazı bölümlerde çok iyi oynadığımız anlar oldu ama bazı bölümlerde istemediğimiz anlar oldu. Baktığımızda çok daha iyi yerlere gelebilecekken bulunduğumuz konumun çok kötü olduğunu düşünmediğim bir ortamdayız." dedi.

Ligde bu hafta karşılaşacakları Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'a tarihinin en büyük başarılarını yaşatmış, büyük hizmetler yapmış birisi olduğunu belirten Uygun, "Tarihin en büyük depremini yaşayan illerden Hatay'ın takımı Hatayspor'umuzu evimizde ağırlayacağız." diye konuştu.

"İnşallah kazanan taraf oluruz"

Uygun, her iki takımın da zor bir maça çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taraftarımızdan Rıza hocamızı alkışlamalarını ve gerçekten bize yaşattığı bütün bu başarılarından dolayı onu kutlamak adına tribündeki yerlerini almasını istiyoruz. Sivasspor adına da kazanmamız gereken çok zor ve önemli bir maça çıkıyoruz. Evet bazı eksiklerimiz var, Alex Pritchard'ın sakatlığı tekrar nüksetti. Uros Radakovic son maçta sakatlanmıştı, Fode Koita sakatlanmıştı. Rey Manaj şu ana kadar yüzde 65 ile antrenman performansını sergiliyor. Bunlar bizim için bir handikap gibi gözükse de diğer futbolcu kardeşlerimizle bu maçı seyircimizin desteğiyle kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf oluruz."

Hazırlıklar sürüyor

Net Global Sivasspor, 20 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Hatayspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika

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