Sivasspor Hazırlıklara Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, bir günlük iznin ardından karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo çalışmaları yapan Yiğidolar, çift kale taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Okan Erdoğan da, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS