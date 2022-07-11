Süper Lig ekibi Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları ve Avrupa Kupası maçları için Bolu 'da girdiği ilk etap kampının son gününde Neftçi Bakü takımıyla hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmayı Sivasspor 18'inci dakikada Isaac Cofie'nin golüyle 1-0 galip tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor, ilk etap kampını hazırlık maçıyla tamamladı - Son Dakika

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