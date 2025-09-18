Sivasspor İmaj Altyapı Vanspor Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı, ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekibin, idmanı taktik maçla tamamladığı kaydedildi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında dün oynanan Şiran Yıldız SK maçında forma giyen sporcuların ise yenileme çalışması yaptıkları aktarıldı.
Sivasspor, yarın Van'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
