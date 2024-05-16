Sivasspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
İstanbulspor ile Sivasspor 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
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