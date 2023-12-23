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Sivasspor, İstanbulspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Sivasspor, İstanbulspor'u 1-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, kendi sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 86. dakikada Manaj'dan geldi.

Sivasspor, İstanbulspor\'u 1-0 Mağlup Etti
23.12.2023 - 15:36,  Güncelleme: 15:38
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STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mert Güzenge, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

SİVASSPOR: Ali Şaşal- Aladdin, Caner, Camara, Uğur, Burak (Dk.46 Rodrigues), Charisis, Yunus Emre (Dk.84 Koita), Saiz (Dk.65 Kvet), Barrow (Dk.84 N'jie), Manaj (Dk.89 Hakan)

İSTANBULSPOR: Alp Arda- Okan (Dk.90 Mamadou), Mehmet, Deli, Ali (Dk.46 Coly), Vorobjovas (Dk.90 Özcan), Muammer, Ndao, Loshaj (Dk.90 Berkay), Jackson (Dk.77 Emir), Ethemi

GOLLER: Dk.86 Manaj (Sivasspor)

SARI KARTLAR:  Vorobjovas, Coly (İstanbulspor)

Süper Lig'in 18'inci haftasında kendi sahasında İstanbulspor'u konuk eden Sivasspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

14'üncü dakikada İstanbulspor'un kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Ndao'nun sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

15'inci dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Barrow sol çaprazdan ceza alanına girdikten sonra sol ayağı ile çektiği şutu kaleci Alp çelmeyi başardı.

26'ncı dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Saiz'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Alp kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

55'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında Alaaddin'in sağ kanattan yaptığı ortaya rakip savunmada oynayan Mehmet ters bir kafa vuruşu yaptı. Havalanan top kaleci Alp'i geçerek üst direğe çarpıp kornere çıktı.

57'nci dakikada İstanbulspor'un baskı kurarak kazandığı topta Muammer yakın köşeye yerden sert çektiği şutta top az farkla direğin yanından auta çıktı.

60'ıncı dakikada gelişen Sivasspor atağında serbest vuruş kullanan Alaaddin'in ortasında Caner topa vuruşunu yaptı, top az farkla auta çıktı.

86'ncı dakikada gelişen Sivasspor atağında orta sahadan Kvet'in pasında aniden gelen topu önünde bulan Manaj ceza sahası içine girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Manaj'ın şutunda top ağlara gitti. 1-0

Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
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