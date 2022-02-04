Üye Girişi
Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı - Son Dakika

Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı

04.02.2022 16:52
Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Gaziantep'e ulaştı.

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Gaziantep'e ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Gaziantep' gitti. Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK ile Sivasspor, yarın saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı
Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı
Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı
Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı
Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı
Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı
Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı
Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
15:23 Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
16:24 Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
16:20 Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor
16:15 Fatma Girik'in bakıcısından gündem olacak iddialar! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı
16:14 Bakan Nebati'nin değerlendirmesine karşı çıkan biri var: Enflasyonun düşmesi için bir sebep yok
16:10 Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
16:05 Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: Bir adım geri çekilmem
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 17:00:00. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement