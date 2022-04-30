Sivasspor kafilesi İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor kafilesi İstanbul'da

30.04.2022 23:02
Sivasspor kafilesi İstanbul'da

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, hava yoluyla İstanbul'a ulaştı.

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak DG Sivasspor, hava yoluyla İstanbul'a ulaştı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor'un kafilesinde şu sporcuları yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Dimitrios Goutas, Özkan Yiğiter, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Sefa Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Fayçal Fajr, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Moussa Konate.

Galatasaray ile Sivasspor yarın saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da
Sivasspor kafilesi İstanbul'da

YORUMLAR
500
Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 1 eksik Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi 1 eksik Galatasaray ile Sivasspor 32. randevuda Galatasaray ile Sivasspor 32. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor kafilesi İstanbul'da - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
22:35 Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu!
22:33 Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi
22:20 AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi
22:02 Bakan Bilgin "Emekli maaşı artacak" demişti! Gözler yarına çevrildi
21:49 Trabzon'da "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular
21:44 Koronavirüs tablosu açıklandı, 11 kişi hayatını kaybetti!
21:41 Yarın İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı olacak
21:22 Maç bitti ortalık karıştı! Emre Belözoğlu'nu soyunma odasına sokamadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 23:09:30. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor kafilesi İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement