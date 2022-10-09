Sivasspor kafilesi İstanbul'da - Son Dakika
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Sivasspor kafilesi İstanbul'da

09.10.2022 14:08
Sivasspor kafilesi İstanbul'da

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor İstanbul'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor İstanbul'a geldi.

Sivasspor, Medipol Başakşehir ile oynayacağı mücadele için 24 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a ulaştı. Kırmızı-beyazlılar bugün saat 17.00'de Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kafilede şu sporcular yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Baver Kuçkar, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Kader Keita, Isaac Cofie, Kaan Onaran, Dia Saba, Charis Charisis, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Clinton N'jie, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Karol Angielski.

Sakatlıkları devam eden Ziya Erdal, Samba Camara, Ahmed Musa ve Leke James ise kafilede yer almadı. - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Başakşehir, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor kafilesi İstanbul'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor kafilesi İstanbul'da - Son Dakika
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