Sivasspor Kampın Beşinci Gününde

Yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta devam eden Sivasspor, kampın beşinci gününe sabah saatlerinde yaptığı fitness ve saha çalışmasıyla başladı.

Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren Yiğidolar, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar yaptı. Ardından sahaya çıkan futbolcular, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, topla yapılan uygulamalarla sona erdi.

Sivasspor, hazırlıklarını bugün saat 17.00'de sahada yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - SİVAS