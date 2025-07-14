Sivasspor Kampını Tamamladı

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonuna Sivas'ta hazırlanan Sivasspor, kampın 15. gününü sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular, atletik koşu ve atletik oyunlarla çalışmayı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar bu antrenmanla Sivas etabını noktaladı. Yiğidolar, ikinci etap kamp çalışmaları için Bolu'ya giderek hazırlıklarına burada devam edecek. - SİVAS