Sivasspor - Kasımpaşa Maçı 0-0 Beraberlik - Son Dakika
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Sivasspor - Kasımpaşa Maçı 0-0 Beraberlik

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Kasımpaşa, yoğun kar altında golsüz berabere kaldı.

24.11.2024 16:16
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Mert Bulut, Suat Güz

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Turgunboev (Dk. 46 Poungouras), Pritchard (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Charisis (Dk. 78 Ziya Erdal), Moutoussamy (Dk. 64 Emrah Başsan), Rodrigues (Dk. 78 Manaj), Koita

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül (Dk. 90 Barak), Fall (Dk. 68 Brekalo), Aytaç Kara (Dk. 79 Sadiku), Hajradinovic (Dk. 46 Cafu), Ben Ouanes, da Costa

Sarı kartlar: Dk. 41 Murat Paluli, Dk. 70 Koita, Dk. 76 Charisis (Net Global Sivasspor), Dk. 70 Gökhan Gül (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç 0-0 berabere bitti.

50. dakikada Sivasspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Gökhan Gül'ün şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

63. dakikada Cafu'nun sağ çizgiye inerek yaptığı ortasında, ceza sahasına koşarak giren Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

74. dakikada kaleyi cepheden gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah Başsan'ın sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

76. dakikada ceza sahasına giren Brekalo'nun ortasında, arka direkte topla buluşan Ben Ouanes'in kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor - Kasımpaşa Maçı 0-0 Beraberlik - Son Dakika

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