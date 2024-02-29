Sivasspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışması ve taktik çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlılar, maç öncesi İstanbul'a gidecek ve yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

29.02.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bugün İstanbul'a gidecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Uygun, Kasımpaşa, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 15:03:45. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement