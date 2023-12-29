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Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Futbolcular, 5 günlük izinlerinin ardından toplanarak antrenmana katıldılar. Antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışmaları, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek ve 7 Ocak Pazar günü Kayserispor ile karşılaşacak.

Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı
29.12.2023 - 17:45,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesinin ardından 5 gün izin yapan futbolcular, bugün Sivas'ta toplanarak Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, dayanıklılık çalışmaları ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor ile 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Rhg Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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