Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesinin ardından 5 gün izin yapan futbolcular, bugün Sivas'ta toplanarak Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, dayanıklılık çalışmaları ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kayserispor ile Sivasspor ile 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Rhg Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
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