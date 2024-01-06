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Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından pas ve taktik çalışmaları yapıldı. Sivasspor, bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek ve yarın saat 13.30'da Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı
06.01.2024 - 13:33,
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Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek.

Kayserispor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İHA
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