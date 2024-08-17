Sivasspor, Kayserispor\'u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Spor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Kayserispor ile mücadele etti. Kırmızı-beyazlılar karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Geçtiğimiz hafta sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Yiğidolar, Kayserispor maçıyla birlikte bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4'e çıkardı.

Sivasspor, Süper Lig'de gelecek hafta Eyüpspor'u konuk edecek. - SİVAS