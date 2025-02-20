Sivasspor-Konyaspor Maçında Hakem Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Konyaspor arasında cumartesi günü oynanacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan Sivasspor - Konyaspor müsabakasının hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak. - SİVAS