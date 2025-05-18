Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı

Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı

Süper Lig'de Samsunspor'a kaybeden Sivasspor, ligden düşen üçüncü takım oldu. Daha önce Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç, küme düşme haberi sonrası büyük üzüntü yaşadı.

18.05.2025 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Samsunspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 1-0 kazandı.

SİVASSPOR KÜME DÜŞTÜ

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 32. dakikada Landry Dimata kaydetti. Sivasspor'da Murat Paluli, karşılaşmanın 90+3'ncü dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte puanını 60'a çıkaran Samsunspor, bir haftalık aranın ardından yeniden üçüncülük koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 35 puanda kalarak Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından ligden düşen üçüncü ekip oldu. Ligin bir sonraki haftasında Samsunspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise ligde BAY geçecek.

EMRE KILINÇ'IN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Maçın sonunda Sivasspor'un ligde düşmesi sonucu daha önceki yıllarda uzun süre Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç, küme düşme haberi sonrası büyük üzüntü yaşadı. Emre Kılınç, Sivasspor'daki eski arkadaşları ile uzun süre sohbet ederek üzüntülerine ortak oldu.

Emre Kılınç, Sivasspor, 3-sayfa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Selim Uyar:
    Fener kurtaramadı sizi satmıyacaktınız maçı 30 13 Yanıtla
  • KUZEY YILDIZ:
    beter olsunlar amatör ligine kadar yolunuz var?????? 33 8 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    İnanıyorumki Sivas seneye tekrar süper lige yükselecek,Anadolunun en başarılı takımlarından biriydi, bu sene kötü oldu, Ama Sivas asla pes etmez, 10 21 Yanıtla
  • Halis demir:
    küme düşmek hayatın sonu deyil tekrar yeşerip gelmenin başlangıcı. 15 12 Yanıtla
  • Murat Avci:
    gemiyi terek eden fareler..üzülmüş. 8 14 Yanıtla
  • Imza5858:
    heee çokta şeyindeydi yalan…. 12 4 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    yedi kocalı hürmüz gibi bu l.vuk..g.saraya sattıydın maçı, sivasa da yatsaydın ne olacak sanki, zaten yalavaç olmuşsun ha bi fazla, ha bi eksik.. 7 4 Yanıtla
  • Enis Demirağ:
    Para bulsam bu kadar sevin mezdim çok çok çok iyi olmuş seneler önce 3 lige düşmeleri gerekirdi hiç çıkmasınlar hep orda kalsınlar her tarafı sıvas olsa ne yazar 0 0 Yanıtla
  • çiüçiü:
    mutlaka bir takım düşecek ama işi baştan sağlama alacaksın her maça aynı şekilde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş yeri sahibi “Bir şey olmaz“ dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi İş yeri sahibi "Bir şey olmaz" dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Ege’nin saklı jeolojik mirası, ’Yanık Ülke’ olarak bilinen Kula Volkanları Ege'nin saklı jeolojik mirası, 'Yanık Ülke' olarak bilinen Kula Volkanları
Dil düşürme yöntemiyle aile boyu 9 ilde hırsızlık yapan çete yakalandı Dil düşürme yöntemiyle aile boyu 9 ilde hırsızlık yapan çete yakalandı
Büyükşehirde zehirli yılan alarmı Büyükşehirde zehirli yılan alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi
Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı
Tramvay durağında taciz Sapığı tekme tokat dövdüler Tramvay durağında taciz! Sapığı tekme tokat dövdüler
Barış Alper’in Galatasaray’dan ayrılmak için tek şartı var Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ’Cumartesi Anneleri’nin eylemine katıldı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı

22:55
Mourinho’dan Galatasaray’a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
22:37
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya bomba gönderme
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
22:27
Fenerbahçeliler çıldırdı Takımın yıldız ismi Galatasaray’ı takip etti
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti
21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
16:25
Slovenya’da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu
Slovenya'da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu
16:24
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
16:21
İtalyanlar Osimhen’in yeni adresini duyurdu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu
16:12
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan’a oy vermedim ama...
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...
16:01
Fenerbahçe’de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
15:47
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’a 11 sene sonra dönüyor
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra dönüyor
15:33
Resmi açıklama geldi Real Madrid’den 58 milyon euroluk transfer
Resmi açıklama geldi! Real Madrid'den 58 milyon euroluk transfer
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
15:26
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 23:36:28. #7.13#
SON DAKİKA: Sivasspor küme düştü, eski oyuncuları Emre Kılınç üzüntüden yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.