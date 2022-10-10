Ligde iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kalan, Atakaş Hatayspor 'a (2-1) mağlup olan, dış sahada ise Adana Demirspor (0-3), Beşiktaş (1-3) ve MKE Ankaragücü 'ne (2-1) yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir karşısında son verdi.

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor ligdeki galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika

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