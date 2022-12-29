Sivasspor maçı sonrası Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan hakem yorumu: İki takım da memnun değil - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor maçı sonrası Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan hakem yorumu: İki takım da memnun değil

29.12.2022 22:11
Sivasspor maçı sonrası Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan hakem yorumu: İki takım da memnun değil

Sivasspor'un golünü iptal eden ve tartışmalı kararlara imza atan hakem Erkan Özdamar hakkında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İki takım da memnun değil" ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, olaylı maçı 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmaya Erkan Özdamar'ın kararları damga vurdu. Sivasspor'un golünü iptal eden Özdamar, gündemin zirvesine yerleşti.

"İKİ TAKIM DA MEMNUN DEĞİL"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın hakemi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Buruk, "İki takım da memnun değil" yorumunu yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları: "Çok kötü bir zemin vardı. Zemin bizi çok zorlaştırdı. Böyle bir zemin üzerinde maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Lider olduğumuz için de ayrıca mutluyuz."

"İKİ TAKIM DA MUTLU DEĞİL"

"Genel olarak iki takım da hakem kararlarından mutlu değildi. Net olarak o pozisyonu göremedim. Bununla ilgili objektif olarak konuşuyorum. Herkes buna aynı tepkiyi verirdi. O pozisyonda ofsayt kararı verildiğini öğrendim."

"HAKLI BİR SEVİNÇ"

Son dakikada yine VAR'a gidildi. Ofsayt nedeniyle penaltı pozisyonu değerlendirmedi. Oyun içinde gelgitler ve sonunda gelen bir galibiyet… Bu kadar çok mücadele edip kazanmakla haklı bir sevinç yaşıyoruz."

"KİMDEN GELDİ BİLMİYORUM"

Pozisyonun ofsayt olduğuna dair nereden bilgi alındığını bilmiyorum, idare ekibimden biri ofsayt olabileceğini söyledi. Ofsayt olduğunu duydum, direkt hakemden duyduğum bir şey değil. Kimden bilgi geldi bilmiyorum."

İKİ TAKIM DA MEMNUN DEĞİL"

"İki takımın da bugün hakem kararlarından çok memnun olmadığını ifade edebilirim."

YORUMLAR
500
Ahmet Çakar'dan Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi için olay yorum: Askerlik yapmadın Ahmet Çakar'dan Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi için olay yorum: Askerlik yapmadın Okan Buruk'un hakem hakkındaki yorumları dikkat çekti: İki takım da memnun değil Okan Buruk'un hakem hakkındaki yorumları dikkat çekti: İki takım da memnun değil

Erkan Özdamar, Galatasaray, Okan Buruk, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor maçı sonrası Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan hakem yorumu: İki takım da memnun değil - Son Dakika


Son Dakika
22:03 Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u tek golle devirdi
21:55 Futbol efsanesi Pele hayata gözlerini yumdu
21:35 Sivasspor maçı sonrası Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan hakem yorumu: İki takım da memnun değil
21:35 İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na cevap: Defalarca beni aradığı Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında mevcuttur
21:15 EYT ile ilgili merak edilenleri Bakan Vedat Bilgin anlattı! İlk maaş ne zaman verilecek?
20:58 Sivasspor'un Galatasaray maçında iptal edilen golü Rıdvan Dilmen'i çok kızdırdı: Çökmüşler oraya yönetiyorlar
20:56 Çin'den akılalmaz görüntü! Genç kadına sokakta kaplan saldırdı
20:50 Meksika'da yarasa tarafından ısırılan çocuk yaşamını yitirdi
20:41 Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi teklifi TBMM'de! Bakan Vedat Bilgin duyurdu
19:59 Milyonluk uyuşturucu ile yakalanan çocuk cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 22:19:57. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor maçı sonrası Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan hakem yorumu: İki takım da memnun değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement