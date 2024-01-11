Erden Timur olaya el attı! Sivas\'ta 2 puan bırakan Galatasaray\'dan jet hızında açıklama

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Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir" denildi.
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