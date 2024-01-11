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Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama - Son Dakika
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Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama

Galatasaray, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Timur, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem olaylarıyla ilgili bir açıklama yapacak.

11.01.2024 - 20:05,  Güncelleme: 20:45
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Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

ERDEN TİMUR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir" denildi.

Sivasspor maçı sonrası harekete geçtiler! Galatasaray'da Erden Timur basın toplantısı düzenleyecek
Erden Timur olaya el attı! Sivas\'ta 2 puan bırakan Galatasaray\'dan jet hızında açıklama
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Alpaslan Akyüz: Galatasaray puan kaybetti erdem Timur yine piyasaya çıktı yeni belgeler geldi sanırım Yanıtla 48 19
  • Ahmet Demir: Net penaltı denecek pozisyonu olmayan koskoca GS net penaltısı verilmeyen Sivasspor ve ağlayan bir GS hemen basın toplantısı hemen ağlama edebiyatı her yıl yapılan senaryo. Yanıtla 37 16

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SON DAKİKA: Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama - Son Dakika
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