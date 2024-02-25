Sivasspor, Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek 9. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Sivasspor, Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek 9. galibiyetini aldı

Sivasspor, Pendikspor\'u 4-1 mağlup ederek 9. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek ligdeki 9. galibiyetini aldı. Maç sonunda Sivassporlu futbolcular, soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

25.02.2024 16:03  Güncelleme: 16:07
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek ligdeki 9. galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım, maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Menig, Caner Osmanpaşa, Rey Manaj ve Koita'nın attığı gollerle maçı 4-1 kazanan Yiğidolar, bu sezonki 9. galibiyetini elde etti.

Yiğidolar müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Pendikspor karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğrafa, 'Bizden bir tane daha yok' notu eklendi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivasspor, Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek 9. galibiyetini aldı - Son Dakika
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