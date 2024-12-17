Sivasspor - Samsunspor Maç Biletleri Satışta - Son Dakika
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Sivasspor - Samsunspor Maç Biletleri Satışta

Sivasspor - Samsunspor Maç Biletleri Satışta

Sivasspor, Samsunspor ile 21 Aralık'ta oynayacağı maçın bilet satışlarına başladı.

17.12.2024 11:39
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Sivasspor ile Samsunspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 17. hafta maçının bilet satışı başladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, Samsunspor'u konuk edecek. 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri de satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt Tribün: 700 TL

Maraton Alt ve Üst: 500 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 500 TL

Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 500 TL

Misafir Tribün: 650 TL - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor - Samsunspor Maç Biletleri Satışta - Son Dakika

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