Sivasspor, Sarıyer'i 1-0 Geçti - Son Dakika
Sivasspor, Sarıyer'i 1-0 Geçti

13.09.2025 21:18
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Özbelsan Sivasspor, Sarıyer'i 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında karşılaştığı Sarıyer'i 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

17. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yusuf Cihat Çelik'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

30. dakikada Yusuf Cihat Çelik ile duvar pası yapan Ethemi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top uzak direğin yanından dışarı gitti.

40. dakikada Dembele'nin pasında topla buluşan Regattin'in şutunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada Ethemi'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Bekir Turaç Böke, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Bekir Turaç Böke'nin rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emre Doğu, Barış Çiçeksoyu

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat Çelik (Mert Çelik dk. 86), Ethemi (Emre Gökay dk. 75), Avramovski, Kimpioka (Badji dk. 45), Bekir Turaç Böke (Yılmaz Cin dk. 90)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Emirhan Başyiğit, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Çağlar Kefkir, Mehmet Talha Şeker, Çağlayan Menderes

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Ömer Bayram, Djiloboji, Metehan Mert, Oğuzhan Berber (Ozan Sol dk. 78), Muhammet Mert (Berkay Aydoğmuş dk. 86), Fethi Özer (Oğuzhan Yılmaz dk. 78), Anziani (Camara dk. 72), Regattin, Emre Yeşilyurt (Traore dk.72), Dembele

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Eşref Korkmazoğlu, Muhammet Ali Özbaskıcı, Ahmet Emin Keskin, Baran Engül

Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Bekir Turaç Böke (dk. 66) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Anziani, Traore (Sarıyer), Murat Paluli, Özkan Yiğiter (Özbelsan Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

