Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında karşılaştığı Sarıyer'i 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
17. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yusuf Cihat Çelik'in şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
30. dakikada Yusuf Cihat Çelik ile duvar pası yapan Ethemi'nin ceza sahası dışından sert şutunda top uzak direğin yanından dışarı gitti.
40. dakikada Dembele'nin pasında topla buluşan Regattin'in şutunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.
66. dakikada Ethemi'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Bekir Turaç Böke, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Bekir Turaç Böke'nin rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emre Doğu, Barış Çiçeksoyu
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat Çelik (Mert Çelik dk. 86), Ethemi (Emre Gökay dk. 75), Avramovski, Kimpioka (Badji dk. 45), Bekir Turaç Böke (Yılmaz Cin dk. 90)
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Emirhan Başyiğit, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Çağlar Kefkir, Mehmet Talha Şeker, Çağlayan Menderes
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Ömer Bayram, Djiloboji, Metehan Mert, Oğuzhan Berber (Ozan Sol dk. 78), Muhammet Mert (Berkay Aydoğmuş dk. 86), Fethi Özer (Oğuzhan Yılmaz dk. 78), Anziani (Camara dk. 72), Regattin, Emre Yeşilyurt (Traore dk.72), Dembele
Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Eşref Korkmazoğlu, Muhammet Ali Özbaskıcı, Ahmet Emin Keskin, Baran Engül
Teknik Direktör: Şenol Can
Goller: Bekir Turaç Böke (dk. 66) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Anziani, Traore (Sarıyer), Murat Paluli, Özkan Yiğiter (Özbelsan Sivasspor) - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Sarıyer'i 1-0 Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?