Sivasspor, Süper Lig\'de 14. galibiyetini aldı

Spor

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Sivasspor, ligde bu sezonki 14. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u konuk etti. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 14. kez 3 puan sevinci yaşadı. Yiğidolar, diğer maçlarda ise 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1, 8. haftada deplasmanda Pendikspor'u 3-2, 10. haftada deplasmanda Alanyaspor'u 2-1, 15. haftada da deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenmişti. Yiğidolar, 17. haftada ise sahasında İstanbulspor'u 1-0, 18. haftada deplasmanda Kayserispor'u 3-1 ve 23. haftada da sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti. Sivasspor, 25. haftada Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerken, 27. haftada da Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, 31. haftada ise sahasında Karagümrük'ü 1-0, 32. haftada da deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 ve 34. haftada sahasında Konyaspor'u 1-0 yenmişti. Kırmızı-beyazlılar 37. haftada ise deplasmanda İstanbulspor'u 3-1'lik skorla geçmişti.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezonu ise 54 puanla tamamladı. - SİVAS