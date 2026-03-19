Sivasspor Taşdemir ile Yükselişte

19.03.2026 11:05
İsmet Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, son 7 maçta 4 galibiyetle düşme potasından uzaklaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde ligde yükselişe geçti.

Sezona teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile başlayan, daha sonra Mehmet Altıparmak ile anlaşan kırmızı-beyazlı ekip, beklenen başarılı sonuçların gelmemesi üzerine son olarak 10 Şubat'ta görevi İsmet Taşdemir'e teslim etti.

Kırmızı-beyazlı ekibi 30 puanla ligin 14. sırasında devralan Taşdemir, ilk maçında 25. haftada İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, 27. haftada ise evinde Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde 28. haftada deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup eden Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, 29. haftada ise sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligin 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 ve 31. haftada ise sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek, üst üste 2 galibiyet aldı ve ligdeki çıkışını sürdürdü.

Taşdemir yönetiminde Sivasspor 7 maçta 4 galibiyet aldı

Ligde son 7 maçta Sivasspor'un başında sahaya çıkan Taşdemir, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımını düşme potasından uzaklaştırdı.

Sivasspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile 11 maçta 14 puan toplamıştı.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise takımın başında çıktığı 8 maçta 11 puan toplamış, 7 Ocak'ta bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmiş ve 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Kaynak: AA

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Görüntüler Kısmetse Olur Cansel’i çılgına çevirdi Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi! Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor?
Galatasaray’a çifte bayram Hepsi havaya uçacak Galatasaray'a çifte bayram! Hepsi havaya uçacak
Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı Yeni işe soyunan genç, sabah uyanınca hayatının şokunu yaşadı
İstanbullular dikkat Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor İstanbullular dikkat! Saat 16.00 itibarıyla bu yollar trafiğe kapanıyor
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı

10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten oyunculuk yapmış İşte oynadığı dizi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
10:23
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi
10:18
Asıl büyük dalga yolda Dev bankadan kıyamet senaryosu
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
09:48
Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
