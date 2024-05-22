Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, cumartesi günü Kayserispor ile evinde oynayacakları maçla ilgili yaptığı açıklamada, takımın seyircisini mutlu etmek istediklerini ve yeni sezona iyi hazırlanmak istediklerini belirtti. Uygun ayrıca, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini uzattıklarını ve gelecek sezon için planlama çalışmalarına başladıklarını da söyledi.

22.05.2024 17:12
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, cumartesi günü Kayserispor ile evinde oynayacakları maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayserispor bizim komşu ilimiz. Birçok kez maç yaptık. Onlar da kümede kalmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Biz de haftalar önce başardık. Son maçımızda seyircimizi mutlu ederek sahadan ayrılmak istiyoruz" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in son hafta maçında 25 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Uygun, "İyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla bir sezonu tamamlıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır benim futbolun içerisinde hatırladığım bu kadar zor bir sürecin yaşandığı, düşmenin son haftaya kadar kaldığı çok nadir sezonlardan bir tanesini hep birlikte yaşadığımız, şampiyonluğunda son haftanın belirleyeceği bir lig yaşadık. Çok şeyler gördük, çok şeyleri duyduk ve buna rağmen biz Sivasspor olarak benim geldiğim süreçten itibaren kazandığımız puanlara baktığımızda gerçekten çok güzel bir başarı hikayesi yazdı futbolcu kardeşlerim. Hepsi teşekkürü ve tebriği hak ettiler. Bu ligin en az bütçeli ikinci takımı olmak. Yaş ortalaması da Avrupa'nın üzerinde bir yaş ortalamasına sahip olduğum bir ortamda futbolcu kardeşlerimiz karakterini, gerek yeteneğini, gerekse kazanma isteğini ortaya koyarak bu kadar güzel puanlar aldılar. O yüzden de gerek seyircisi tarafından da teşekkürü bizler tarafından da takdiri hak ettiler" dedi.

"24 Haziran'da toplanacağız"

Gelecek sezon için planlama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Uygun, "Yeni sezonda yeni bir planlama içerisindeyiz. Yepyeni bir süreç bizi bekliyor. Bununla ilgili Gökhan Karagöl transfer komitesi ve squatlar, Sivasspor'un menfaati doğrultusunda çalışmalarına devam ettiriyorlar. İnşallah hayırlısıyla güzel bir kadro kurarak yeni sezonda Sivasspor hayal ettiklerini, hedefledikleri yolda yürüyecekler. Kayserispor bizim komşu ilimiz. Birçok kez maç yaptık. Onlar da kümede kalmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Biz de haftalar önce bunu 7 hafta önce başardık. Son maçımızda seyircimizi mutlu ederek sahadan ayrılmak istiyoruz. Yeni sezona da en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Hedefimiz 24 Haziran'da kendi tesislerimizde toplanarak ondan sonra da bunu hayata geçirecek startı vereceğiz inşallah" diye konuştu.

"Ali Şaşal ile anlaşma yapıldı"

Kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini 2 yıl uzattıklarını söyleyen Bülent Uygun, "Takım içerisindeki yaklaşık 4-5 tane futbolcuyla da görüşmeler devam ediyor. Takımda 9 kişinin de sözleşmesi devam ediyor. Bununla beraber anlaşanlarla yolumuza devam edeceğiz. Bu arada formayla ilgili reklam çekimlerimizi en güzel şekilde yaptık. Onlarla ilgili de önümüzdeki hafta herhalde duyururuz" ifadelerini kullandı.

"Sivaslının gurur kaynağı Sivasspor'dur"

Gurbette yaşayan Sivaslılara çağrıda bulunan kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, takıma destek olmalarını istedi. Uygun, "Gurbetten gelen bütün taraftarlarımızdan ricamız kombinelerini almak, maça gelmese bile Sivaslı arkadaşlarına, kardeşlerine, üniversiteli öğrencilerimize, lise öğrencilerimize kombinelerini hediye etmelerini bekliyoruz. Yeni çıkan formalardan da alarak takımlarına destek olmalarını ve bugün dünyadaki 6.5 milyon Sivaslının gurur kaynağı olan Sivasspor'u, Sivaslıyım deme şerefinin göstergesini hayata geçirmelerini onlardan bekliyoruz" diye konuştu.

Çalışmalar sürüyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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