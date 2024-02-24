EMS Yapı Sivasspor, Pendikspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile sahalarında yapacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.
Tecrübeli teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pendikspor'un yaptığı flaş transferlerle iyi bir hava yakaladığını ifade etti.
Rakiplerinin ligde alt sıradandan kurtulmayı hedeflediğini dile getiren Uygun, "Onlar da bir an önce yukarılara çıkmak istiyor. Biz de takım olarak olduğumuz yerden daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Güzel, çekişmeli ve zevkli bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızın tribündeki yerini almasını istiyoruz. Kazanarak yolumuza devam etmek, seyircimizi mutlu etmek istiyoruz. Bununla beraber gelecekle ilgili planlarımızı daha iyi yapabilmek adına kazanmak istediğimiz ve Allah'ın izniyle kazanacağımız bir maç olmasını diliyorum." dedi.
Uygun, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları isimlere çok güvendiğini dile getirerek, "Bir haftadır bizimle idmanlara çıkıyorlar. Türk futbolunun yapısını, sistemini, oyun mücadelesini anlamış ve arkadaşlarını tanımış durumdalar. Bu haftadan itibaren en az ikisine şans vermeyi düşünüyorum. İnşallah onlar da takıma en güzel şekilde katkılarını sunarlar." diye konuştu.
"Her puan bizim için çok değerli"
Bülent Uygun, ligin zor ve çekişmeli geçtiğine dikkati çekerek, "Futbolun genel yapısı, stresi, puan mücadelesi bir başkadır. Peş peşe aldığın galibiyetler seni bir anda bir yerlere getiriyor. Kaybettiğiniz zaman sizi strese sokuyor. Her maçın, her puanın çok büyük önemi var. Biz sahayı milim milim hesaplamak, sistemi ona göre kurmak zorundayız. Elimizdeki kadroya göre de bunu yapıyoruz. Onun için kazanılacak her puan bizim için çok değerlidir. İnşallah sezon sonunda ligi arzu ettiğimiz yerde bitirerek, taraftarımızı mutlu ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
Takım olarak çok zor süreçlerden geçtiklerini anlatan Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:
"Sekiz maçımızın üç günde bir olduğu dönemde, sakatlarımızın çokluğu ve giden futbolcularımız nedeniyle çok zor bir süreçten geçtik. Antrenman, taktik, sistem yönünden birçok şeyi sağlayamadık. Buna rağmen başarılar da elde ettik. Daha da iyi olacağız. Oyun anlayışı değişen, gelişen, kazanmaya odaklanmış bir Sivasspor'u sevenlerimize izletmek istiyoruz."
Son Dakika › Spor › EMS Yapı Sivasspor, Pendikspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edilmediğini ve İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yaptığını belirtti. Kurum ayrıca, İmamoğlu'nun 5 yıldır İstanbul'a hizmet etmediğini ve polemiklerle gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade etti.
Müslüm ve Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu'nun 4,5 milyon dolar harcayarak çektiği Neşet Ertaş filmi, mirasçıların açtığı dava sonucu yayına girmeden kaldırıldı. Bankadan çektiği krediyi ve çocuklarının okul taksitini ödeyemeyen Uslu, ''İcralık oldum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim'' dedi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı merakla beklenirken 6 şirketin yaptığı seçim anketinin çoğunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışı başa baş götürdüğü görüldü.
Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen burnundaki sorunlar nedeniyle 9. kez ameliyat olacak. Sağlık sorunları sebebiyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan Dalkılıç, tedavisinin devam edeceğini ve en kısa zamanda sağlıklı günlerde hayranlarıyla buluşacaklarını belirtti.
İstanbul Ümraniye'de imam nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Suat Güney, ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bir anlık öfkeyle yaptım" dediği öğrenildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi muhtar adayı Necati Eren, seçmenlerin oyunu alabilmek için boyasız ev kalmayacak vaadiyle evleri boyamaya başladı. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin dış cephelerini boyayan Eren, seçilirse bu çalışmalara devam edeceğini belirtti.
MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesine izin vermedi. İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek çadıra girmelerine izin vermedi. Bu anlarda iki taraf arasında da tansiyon oldukça yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi. Savaşta ailesini kaybeden bir Gazzeli çocuğun cenaze namazı sırasında yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?