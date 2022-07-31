Rıza Çalımbay: "Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum" - Son Dakika
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Rıza Çalımbay: "Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum"

31.07.2022 01:15
Rıza Çalımbay: "Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Beklemediğimiz hatalı goller yedik.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Beklemediğimiz hatalı goller yedik. Ancak sezon başında böyle şeyler olabilir. Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum" dedi.

Turkcell Süper Kupa Final müsabakasında Sivasspor, Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çalımbay, maça iyi başladıklarını belirterek, "Baskıyla yapılan bir faul, hakemin oyunu durdurmaması ve korner sonrasında gol olması oyuncularda da sıkıntı oluşturdu. İkinci yarıya atak başladık. Beklemediğimiz hatalı goller yedik. Ancak sezon başında böyle şeyler olabilir. Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Süper Kupa oynamanın önemi hakkında konuşan Rıza Çalımbay, eksik bir kadro ile İstanbul'a geldiklerini ve bazı bölgelere takviye gerektiğini aktardı.

"Kuvvetli ve alternatifli bir takım yapmamız gerekiyor"

Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u galibiyetinden ötürü kutlayan deneyimli çalıştırıcı şu ifadelere yer verdi:

"Hem Avrupa hem lig mutlaka kuvvetli ve alternatifli bir takım yapmamız gerekiyor. Bugün kanatları değiştirdiğimizde kanat olmayan arkadaşlarımızı oyuna aldık. Bizim için büyük bir ders oldu. İhtiyacımız olan oyuncuları almamız ve hata yapmadan işimize bakmamız gerekiyor. Transferlerde geç kaldık. Büyük takımlar gibi 3-5 milyon avro verip oyuncu alma şansımız yok. Bir oyuncuyu 1 ay bekledik, alamadık."

Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan kırmızı-beyazlı takıma transferi gündemde olan Morutan'da sadece menajerlerle ilgili küçük bir problem olduğunu ve yakın zamanda bu sorunun çözüleceğini dile getirdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Trabzonspor, Süper Kupa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Ne olursa olsun takımı tebrik ediyorum' - Son Dakika

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