Sivasspor\'un Erzurumspor Hazırlıkları Başladı

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

İkinci etap Bolu kampını tamamlayan Yiğidolar, iki günlük iznin ardından yeniden bir araya gelerek çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından core çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, dar alanda topa sahip olma organizasyonları ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yeni transferler Kerem Atakan Kesgin ve Göktuğ Bakırbaş, antrenmanda takımla birlikte ilk kez çalışmalara katıldı.

Yiğidolar, Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS