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EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son galibiyetini 19. haftada Mondihome Kayserispor'u yenerek alan kırmızı-beyazlılar, son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. Ligde 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 26 puan toplayan Sivasspor, 23. haftada sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor\'a mağlup oldu
25.01.2024 - 10:19,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan EMS Yapı Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Ligde son galibiyetini 19. haftada deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

Ligin 21. haftasında evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Sivas temsilcisi, 22. haftada deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan 22 haftada 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 26 puan topladı.

Sivasspor ligin 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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