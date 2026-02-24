Sivasspor'un Galibiyet Hedefi - Son Dakika
Sivasspor'un Galibiyet Hedefi

24.02.2026 16:12
Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, takımın geride kalan haftalarda galibiyet hedeflediğini belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un başkanı Burak Özçoban, ligde kalan tüm haftalarda galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Özçoban, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, kırmızı-beyazlı ekibin son 7 maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ettiğini anımsattı.

Berabere kaldıkları Adana Demirspor maçında şanssızlıklar yaşadıklarını belirten Özçoban, "Daha sonrasında birlik ve beraberliği sağlayıp Sakaryaspor maçında iyi bir sonuç elde ettik. Önümüzde 11 maç ve 33 puan var. Biz bu 33 puanın hepsine talibiz. İş nerede biter onu kestirmek özellikle bu ligde zor ama Sivasspor olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız." dedi.

Teknik direktör İsmet Taşdemir ile uzun vadeli bir birliktelik yaşamak istediklerini ifade eden Özçoban, şunları kaydetti:

"İsmet hocamıza görevinin geçici bir süre olmadığını, gelecek sezonda da takımın başında görmek istediğimizi söyledik. Zaten kendisi de o şekilde geldi. Sivasspor şu anda ligin en değerli ikinci takımı seviyesinde. Takımımız kötü bir takım değil, tabii eksiklikleri olanlar var. Bu ligde yenemeyeceğimiz bir takım yok, çok şanssız bir şekilde puanlar kaybettik ve çok üzüldük. Biz sonunda hak ettiğimiz yere geleceğimizi düşünüyoruz ama yine de planlamalar seneye de devam edecektir."

İsmi Sivasspor olan bir kulübün her zaman sportif başarıya ihtiyacı olduğunu dile getiren Özçoban, mali anlamda geçmiş döneme göre daha rahat bir tablonun önlerinde olduğunu vurguladı.

Özçoban, kulübe kalıcı gelirler sağlamak için bazı düşüncelerinin olduğunu belirterek, bu noktada şehrin büyüklerinin vereceği desteğin önemine dikkati çekti.

"Hedefimiz ligi en üst sırada bitirebilmek"

Sivasspor Kulübünün haziran ayında genel kurula gideceğini hatırlatan Özçoban, "Şu andaki tek hedefimiz kulübün mali yapısını toparlayıp hazirana hazır bir halde girebilmek. Takımı da puan ve cetvel olarak en üst sırada bitirebilmek. Haziran ayını görmemiz lazım." diye konuştu.

"Şike ve bahis" ile ilgili bir soru üzerine Özçoban, "Bu süreç biz de Ali Şaşal Vural ile başladı, daha sonra hocamız ve teknik heyetin de oldu. Onlarla yollarımızı ayırdık. Yönetici arkadaşımızla ilgili de konuyu inceledik, yönetici olmadan hobi için yaptığı çok komik rakamlarla oynamış ve zaten kaybetmiş. Bu tip işler başımıza geldi, maalesef bu sıkıntıları yaşadık." ifadesini kullandı."

Özçoban, yeni dönemde adaylığıyla ilgili soru üzerine yönetim olarak şu anda tek dertlerinin emanete sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Ligde takımlar arasındaki puanların çok yakın olduğunu vurgulayan Özçoban, "Öyle bir ligdeyiz ki 5 puanımız olmasa başka bir şey konuşuyoruz, 5 puanımız olsa başka bir şey konuşuyoruz. Bize göre tahminimizce 3-4 hafta sonra bu lig yeniden bile başlar." dedi.

Rey Manaj, Sivasspor'da hoca olmak istiyor

Golcü oyuncu Rey Manaj ile ilgili bir soru üzerine ise Özçoban, şunları kaydetti:

"Rey Manaj gelmeden önce beni aradı ve 'Sivasspor'u çok seviyorum, orası benim ailem, gelmek istiyorum.' dedi. Ona yüksek paralar veremeyeceğimizi söyledim ve sürekli görüştük. Rey Manaj'a şartlarımızı söylediğimde 'Bu benim için bir proje, Sivasspor'da futbolu bırakmak istiyorum. Rej Manaj, ileride Sivasspor'da hoca olmak istiyorum.' dedi. Rey Manaj Sivas aşığı bir arkadaşımız. Biz ona verdiğimiz bütün sözleri tuttuk, o da şu anda bize verdiği sözleri tuttu. Çalışıyor ve arkadaşlarına yardım ediyor."

Kaynak: AA

