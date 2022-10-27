Romanyalı gazeteciden Sivasspor'a şaşkınlık yaratan soru! Jet hızında özür dilediler - Son Dakika
Üye Girişi

Romanyalı gazeteciden Sivasspor'a şaşkınlık yaratan soru! Jet hızında özür dilediler

27.10.2022 19:20

Sivasspor'un Konferans Ligi'nde Cluj ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi, Romanyalı bir gazetecinin Rıza Çalımbay'a sorduğu "Sivasspor gibi küçük bir takım Romanya'da defalarca şampiyonluk yaşamış CFR Cluj karşısında nasıl bir futbol sergileyecek?" sorusu gündem olmuştu. Konu hakkında konuşan Cluj Başkanı Cristian Balaj, "Romanya spor camiası adına sizden özür diliyorum gazetecinin hakaret sayılabilecek sorusu yüzünden." dedi.

Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında Sivas spor, sahasında CFR Cluj'u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi Romanyalı bir gazetecinin sorduğu soru büyük ses getirirken, Cluj cephesinden Sivasspor'a özür mesajı geldi.

"BU SORUDAN BİZ DE RAHATSIZ OLDUK"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve CFR Cluj Başkanı Cristian Balaj, kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesine ortak açıklamada bulundu. CFR Cluj Başkanı Cristian Balaj Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a teşekkür ederek, grupta aldıkları sonuçlar için de Sivasspor'u tebrik etti. Küstah soru için özür dileyen Balaj, "Sizinle aynı grupta olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Romanya spor camiası adına sizden özür diliyorum gazetecinin hakaret sayılabilecek sorusu yüzünden. Bu sorudan biz de rahatsız olduk. Sivas gibi büyük bir şehre geldiğimiz için de çok mutluyuz. Sivas güzel ve büyük bir şehir çok da beğendik. Romanya'ya döndüğümüz zaman sizler adına çok güzel şeyler söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Romanyalı gazeteciden Sivasspor'a skandal soru! Jet hızında özür geldi

"BİZİM İÇİN O TÜR SORULARIN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanacak mücadele öncesi dün düzenlenen basın toplantısında Romanya'dan gelen gazetecinin, "Sivasspor gibi küçük bir takımın Romanya'da defalarca şampiyonluk yaşamış CFR Cluj karşısında nasıl bir futbol sergileyecek?" sorusunun absürt bulduğunu belirten Otyakmaz ise, "Bizim için o tür soruların hiçbir önemi yok. Biz CFR Cluj takımının bize karşı olan muhabbetine ve dostluğuna bakıyoruz. Gerçekten onlara her anlamda teşekkür ediyoruz. Bu tür soruya maruz kaldığımız için Cluj yönetiminden rahatsız olmamız mümkün değil" diye konuştu.

YORUMLAR
500
CFR Cluj Başkanı Cristian Balaj, Sivasspor camiasından özür diledi! CFR Cluj Başkanı Cristian Balaj, Sivasspor camiasından özür diledi! Sivassporlu yöneticiler, CFR Cluj yöneticileriyle yemekte buluştu Sivassporlu yöneticiler, CFR Cluj yöneticileriyle yemekte buluştu

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Cfr 1907 Cluj, Sivasspor, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Romanyalı gazeteciden Sivasspor'a şaşkınlık yaratan soru! Jet hızında özür dilediler - Son Dakika


Son Dakika
19:12 Romanyalı gazeteciden Sivasspor'a şaşkınlık yaratan soru! Jet hızında özür dilediler
19:08 İkincisi düzenlenecek olan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, Türkiye sınırlarını aşıyor
18:56 Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
18:33 Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
18:27 Ahtapot zannettiği dev deniz anasını kucağına alan adam hatasının bedelini ağır ödedi
18:14 İngiltere'de müzayedeye çıkan Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği o madalyon, İBB tarafından satın alındı
18:05 Galatasaray'dan dev transfer iddiası! Cengiz Ünder için tüm detaylar netleşti
17:44 Bursa'da gece kulübünde silahlı çatışma! Ekipler 6 kişiyi gözaltına aldı
17:34 Tırnak yeme alışkanlığı olanlar dikkat! Bu video hayatınızı değiştirebilir
17:12 Samsun'da boğulma ihbarı alan ekipler, konunun bambaşka olduğunu anladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 19:25:37. #1.13#
SON DAKİKA: Romanyalı gazeteciden Sivasspor'a şaşkınlık yaratan soru! Jet hızında özür dilediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement