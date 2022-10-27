Romanyalı gazeteciden Sivasspor'a şaşkınlık yaratan soru! Jet hızında özür dilediler

Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında Sivas spor, sahasında CFR Cluj'u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi Romanyalı bir gazetecinin sorduğu soru büyük ses getirirken, Cluj cephesinden Sivasspor'a özür mesajı geldi.

"BU SORUDAN BİZ DE RAHATSIZ OLDUK"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve CFR Cluj Başkanı Cristian Balaj, kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesine ortak açıklamada bulundu. CFR Cluj Başkanı Cristian Balaj Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a teşekkür ederek, grupta aldıkları sonuçlar için de Sivasspor'u tebrik etti. Küstah soru için özür dileyen Balaj, "Sizinle aynı grupta olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Romanya spor camiası adına sizden özür diliyorum gazetecinin hakaret sayılabilecek sorusu yüzünden. Bu sorudan biz de rahatsız olduk. Sivas gibi büyük bir şehre geldiğimiz için de çok mutluyuz. Sivas güzel ve büyük bir şehir çok da beğendik. Romanya'ya döndüğümüz zaman sizler adına çok güzel şeyler söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN O TÜR SORULARIN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanacak mücadele öncesi dün düzenlenen basın toplantısında Romanya'dan gelen gazetecinin, "Sivasspor gibi küçük bir takımın Romanya'da defalarca şampiyonluk yaşamış CFR Cluj karşısında nasıl bir futbol sergileyecek?" sorusunun absürt bulduğunu belirten Otyakmaz ise, "Bizim için o tür soruların hiçbir önemi yok. Biz CFR Cluj takımının bize karşı olan muhabbetine ve dostluğuna bakıyoruz. Gerçekten onlara her anlamda teşekkür ediyoruz. Bu tür soruya maruz kaldığımız için Cluj yönetiminden rahatsız olmamız mümkün değil" diye konuştu.