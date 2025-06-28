Sivasspor'un Yeni Başkanı Gökhan Karagöl Oldu - Son Dakika
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Sivasspor'un Yeni Başkanı Gökhan Karagöl Oldu

Sivasspor\'un Yeni Başkanı Gökhan Karagöl Oldu
28.06.2025 18:35  Güncelleme: 18:45
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Gökhan Karagöl, kulüp başkanlığına seçildi. Yeni başkan, kulüp için birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, taraftardan destek istedi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'da yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında iş insanı Gökhan Karagöl, başkan seçildi.

Sivasspor'da olağanüstü genel kurul toplantısı, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, il protokolü ve delegelerin katılımıyla Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Olağan genel kurulda, yönetim ile denetim kurulu raporları okunup, bilanço ibra edildi.

Karagöl: "Yiğit düştüğü yerden kalkar"

Sivasspor'un yeni başkanı Gökhan Karagöl ise, "1967 yılından beri Sivasspor'a emek harcayan herkese teşekkür ediyorum, 20 yıldır kalbinde hayatında yaşayan Mecnun Başkanıma da şükranlarımı sunuyorum. Şanssız bir sezondu. Çok çalıştılar, maalesef hiç kimsenin istemediği bir sonuç. Bahattin Eken başkan ve yönetimine de buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 10 gün önce aldığımız karar neticesinde her türlü vefayı çekecek olan yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyorum. Sivas benim ata toprağım. Bu şehirde birlik ve beraberlik adına 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' deyip elimizi değil bütün vücudumuzu bu sorumluluğun altına koyduk. İnşallah önümüzdeki sene evimize geri dönmek için dua edip, gecemize gündüzümüze katılıp şehrimize ve bütün dünyadaki Sivaslılara hak ettiği mutluluğu yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kulübün mali yapısı, finansal disiplin ve borç yapısı bizim için olmazsa olmaz. Bu sene işimiz çok zor. Biz çok fazla proje üretmeden net, akılda kalan insanların çok çabuk projeler yapacağız. İnsanların çok çabuk ulaşacağı '1 milyon 58 bin SMS' projesini de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bizim için en önemli faktörlerden birisi 12. adam olarak görülen, bizim için 1. adam olan taraftarımız. Sivasspor'u seven, yürekten inanan ilk maçımızdan son maçımıza kadar bizleri destekleyecek olan taraftarımız bizim 1. adamımız olacak. Bu sene bütün tuşlara basmamız lazım ki sezon sonunda o kürsüye çıkıp hep beraber mutluluğu yaşayıp evimize geri dönmek için elimizden gelen gayreti gösterelim. Sizlerden isteğim bundan sonra da elinizden gelen desteği göstermeniz" ifadelerini kullandı.

Otyakmaz: "Sivasspor'u hep beraber destekleyelim"

TFF Başkanvekili Otyakmaz ise, "Benden sonra kulüp ortada kalmasın düşüncesiyle de arkadaşlarımla istişare ederek, yönetimlerimize genç hemşehrilerimizi katarak Sivasspor'da tecrübe sahibi yaptık. Bir yılda daha bu kulüpte kaldım. Çünkü planım Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev almaktı. Ancak şartlar biraz hızlı ilerleyince bende bu görevimden ayrılıp TFF'ye talip olduk. İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığım konuşma sonrasında bu kararı aldım. Maalesef Sivasspor'u bırakma durumunda kaldım. Belki zamansız bir ayrılış oldu. Bunun sonucunda da maalesef kulübümüz küme düşmüş durumunda olduğundan dolayı kendimi biraz rahatsız hissediyorum ancak arkadaşlarımıza güvendim. Bahattin Başkan ve yönetimi ellerinden geleni yaptı bu ekonomik zorluklar içerisinde. Ancak çok da fazla destek göremediler. Çünkü yine maçlarımız çok az taraftarla oynandı. Hiçbir rakibe taraftar anlamında üstünlük kuramadık. Dolayısıyla işlerimiz kötü gitti. Gökhan Başkan ve ekibi bu işlerinden altından kalkacak o yüzden vicdanım rahat. Lütfen yönetimden desteklerinizi esirgemeyin hep beraber destekleyelim ve güzel günlerimize tekrar dönelim" diye konuştu.

Yeni yönetim belirlendi

Genel kurulda gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından tek listeyle gidilen seçimde Gökhan Karagöl, kulübün yeni başkanı seçildi. Gökhan Karagöl başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeleri Burak Özçoban, Nurettin Yıldırım, Yusuf Bozatlı, Bülent Turan, Ömer Yaman, Deniz Kızılırmak, Doğukan Hüseyin Otyakmaz, Necmettin Ateş, Ahmet Fatih Korkmaz, Yasin Ocak, Berkay Doğan, Yücel Aydın, Bahadır Yılmaz ve Buğra Güvendi oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor'un Yeni Başkanı Gökhan Karagöl Oldu - Son Dakika

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