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Sivasspor ve Gaziantep FK Berabere Kaldı, Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Sivasspor ve Gaziantep FK Berabere Kaldı, Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu

Süper Lig'in 21. haftasında Sivaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu. Sumudica, basın toplantısı öncesi gazetecilerin tepkisiyle karşılaşarak toplantıyı terk etti. Uygun ise Sumudica'ya parmağıyla vurarak konuşmasının aykırı olduğunu belirtti. Basın mensupları da Sumudica'ya tepki göstererek toplantıyı terk etti.

Sivasspor ve Gaziantep FK Berabere Kaldı, Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu
21.01.2024 - 17:22,
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Süper Lig'in 21'inci haftasında Sivaspor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu. Sumudica, basın toplantısı öncesi gazetecilerin tepkisiyle karşılaştı. Basın mensupları Rumen teknik adama yaşananlardan dolayı tepki gösterdikten sonra toplantıyı terk etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "3 günde bir maç oynuyoruz. Hava şartlarının en zor olduğu mevsimdeyiz. Futbolcular zorlu bir mücadele sergiliyorlar. Tüm futbolcuları kutluyorum. 2-0 gibi bir skoru yakalamıştık. Daha sonra rakibimiz direncini artırarak beraberliğini yakaladı. Gaziantep FK'da sadece futbolcuları kutluyorum. Puanları paylaştık. Şimdi önümüzde Antalya maçı var" dedi.

"BENİM FUTBOLCUMA PARMAĞINLA VURARAK KONUŞAMAZSIN"

Karşılaşmanın ardından yaşanan arbedeye ilişkin Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya da tepki gösteren Uygun, "Aslında söylenecek çok söz var ama o nasıl bir hata yaptığının farkındadır. Benim çok muhatabım değil. Gidip benim bir futbolcuma parmağınla vurarak konuşamazsın. Kendi oyuncuna da konuşamazsın. Başkasının futbolcusuna bunu yapmak futbol adabına aykırıdır. Onunla alakalı kendi camiası karar verecektir" diye konuştu.

BASIN MENSUPLARINDAN SUMUDİCA'YA TEPKİ

Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica ise basın toplantısı öncesi gazetecilerin tepkisiyle karşılaştı. Bir basın mensubu Sumudica'nın basın toplantı odasına girişinin ardından söz alarak, "Bugün kalabalığız. Sebebi ise sizin maç önü, maç sonu açıklamalarınız ve maçın ardından ise aşırı sevinciniz. Biz size başarılar diliyoruz" dedi. Bunun ardından ise basın mensupları toplantıyı terk etti. Teknik direktör Sumudica ise, basın mensuplarına 'güle güle' diyerek karşılık verdi ve el salladı.

SUMUDİCA: TOPLA DAHA ÇOK OYNAYAN BİZDİK

Basın mensuplarının kendisine tepki göstermesinin ardından açıklamalarda bulunan Sumudica, "Maçla ilgili şunu söylemek istiyorum; bugün sahada bir takım vardı; o da benim takımımdı. Sivas'tan daha iyiydik. Bugün aslında 2 puanı kaybeden taraf bizdik. Daha iyi oynadık, istatistiklere bakılınca da bu görünüyor. Topla daha çok oynayan taraf bizdik. Bu takım bu şekilde devam edecek ve ligde kalacaktır. Sivas'a da bol şanslar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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