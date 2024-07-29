Sivassporlu Emirhan: 'Formayı almaya çalışacağım' - Son Dakika
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Sivassporlu Emirhan: 'Formayı almaya çalışacağım'

Sivasspor'un genç futbolcusu Emirhan Başyiğit, takımdaki kariyerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, formayı alıp milli takıma gitmek istediğini söyledi. Başyiğit, Sivasspor'da mutlu olduğunu ve güzel bir ekiple iyi çalıştıklarını belirtti. Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

29.07.2024 18:43
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- Sivassporlu Emirhan: "Formayı almaya çalışacağım"

SİVAS - Sivasspor'un genç futbolcularından Emirhan Başyiğit, takımdaki kariyerine ilişkin açıklamada bulunarak, "Formayı almaya çalışacağım. Bülent hocam da bana güvendi, formayı alıp yeniden milli takıma gitmek istiyorum. Güzel bir ekiple iyi bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına 3 günlük izinin ardından yeniden başladı.

Sivasspor Futbol Akademisi'nden yetişen genç futbolcu Emirhan Başyiğit, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Emirhan, Sivasspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Sezon başında U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na katıldığını söyleyen Emirhan, "Sivasspor'da olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Sezon başında U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası vardı. Finallere kalarak güzel bir başarı sağladık. Hocama teşekkür ediyorum bana güvendi ve şans verdi. Şimdi sıra burada ve formayı almaya çalışacağım inşallah. Bülent hocam da bana güvendi, formayı alıp yeniden milli takıma gitmek istiyorum. Güzel bir ekiple iyi bir şekilde çalışıyoruz. Bülent hocam olsun, ekip olsun gayet iyi çalışıyoruz. Yeni sezonda da formayı almaya çalışacağım ve formayı alacağıma inanıyorum. Ümit Milli Takım ve oradan da A Milli Takım'a yükselmek istiyorum" diye konuştu.

Hazırlıklar başladı

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından top çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivassporlu Emirhan: 'Formayı almaya çalışacağım' - Son Dakika

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