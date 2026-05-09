Sivricespor 2. Amatör Lig\'de Şampiyon!

Sivricespor kendi sahasında Elazığ Adaletspor'u 6-2 mağlup ederek 2. Amatör Lig şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Elazığ 2. Amatör Liginde mücadele eden Sivricespor sezonun son maçında kendi sahasında Elazığ Adaletspor'u konuk etti. Sivrice İlçe Sahasında oynanan karşılaşmada rakibini 6-2 mağlup eden ev sahibi ekip şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Sivricesporlu futbolcular ve teknik heyet şampiyonluk kupasını taraftarları önünde kaldırdı. Bu sonuçla birlikte Sivricespor önümüzdeki sezon 1. Amatör Ligde mücadele etme hakkı kazandı.

Sivrice İlçe Sahasında düzenlenen kupa törenine sporcuların yanı sıra çok sayıda taraftar katılarak şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. - ELAZIĞ