Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu

07.09.2022 14:18

Beşiktaş, kanatlarını zenginleştirmek için, Southampton'da forma giyen 28 yaşındaki Nathon Redmond ile kiralık olarak 1 yıllığına sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kiralık yıldız, Kara Kartal'dan 1.5 milyon euro maaş alacak. Geçen sezon Southampton formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol atıp, 5 asist yapan Redmon'ın saat 17.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş, Premimer Lig'den transfer yapmaya doyamıyor. Siyah-beyazlı takım, bir yıldız ismi daha kadrosuna katmak için İngiliz futbolcu Nathon Redmon'u İstanbul'a davet etti.

BUGÜN SAAT 17.00'de İSTANBUL'DA OLMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın, Southampton'dan 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Nathan Redmond, sözleşme detaylarını hızlandırmak amacıyla bugün saat 17.00'de İstanbul Havalimanına iniş yapması bekleniyor.

1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

7 sezondur Southampton forması giyen Nathon Redmon ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalayacak olan Beşiktaş, İngiliz yıldızın 1 yıl alacağı garanti ücret ise 1.5 milyon euro olduğu bildirildi.

PREMİER LİG'TEN GELEN 3.FUTBOLCU

Nathan Redmond, Siyah-beyazlı ekibin bu sezon İngiltere'den yapacağı 3. transfer olacak. Beşiktaş, daha önce West Ham United'dan sol bek Masuaku'yu ve Tottenham forması giyen Dele Alli'yi kadrosuna katmıştı.

7 SEZONDUR SOUTHAMPTON FORMASI GİYİYOR

Premier Lig'de oldukça istikrarlı bir profil çizen 28 yaşındaki yıldız, İngiliz ekibi ile çıktığı 232 maçta 30 gol ve 27 asistlik katkı sağladı. Geçen sezon ise Southampton forması ile 32 maça çıkan Redmond, 3 gol attı, 5 asist yaptı.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu - Son Dakika
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