\'\'Siz Türkler ırkçısınız\'\' diye paylaşım yapan Oulai\'den yeni açıklama

Trabzonspor’un Fildişi Sahilli futbolcusu Christ Oulai, sosyal medya hesabından yapılan şok edici paylaşımlarla gündeme oturdu.
Genç oyuncunun şahsi hesabından üst üste yapılan iki paylaşımda "Siz Türkler ırkçısınız" ifadesinin yer aldığı görüldü. Söz konusu paylaşımlar kısa süre içerisinde oyuncunun profilinden kaldırıldı.
Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımlar sonrası Fildişili oyuncu şahsi hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak "Paylaşım bana ait değildi. Üzgünüm, hacklendi." ifadelerini kullandı.
