Skriniar: Fenerbahçe'nin Yeri Başarıdır - Son Dakika
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Skriniar: Fenerbahçe'nin Yeri Başarıdır

Skriniar: Fenerbahçe\'nin Yeri Başarıdır
05.08.2025 13:39
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Milan Skriniar, Fenerbahçe'ye dönüşü ve başarı hedeflerini açıkladı.

FENERBAHÇE'nin yeni transferi Milan Skriniar, " Fenerbahçe'nin hak etmiş olduğu yer başarıdır. Birlikte çok sıkı bir şekilde çalışacağız ve taraftarlarımızla beraber başarılı bir süreç geçireceğiz" dedi.

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve yaz transfer döneminde bonservisi alınan Slovakyalı stoper Milan Skriniar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Milan Skriniar, "Tekrardan aileme geri döndüğüm için çok ama çok mutluyum. Biz geçen sezonun sonundan beri kulüple kontak halindeydik, kolay bir süreç olmadı. Ben, Fenerbahçe'yle anlaşmıştım, bu anlaşmayı da temmuzun ilk haftası gerçekleştirmiştik. Ama kulüplerarası anlaşması diyaloglar ve anlaşmalar söz konusuydu. Bu süreç içerisinde futbol direktörümüz, hocamız ve sayın başkanımız Ali Koç, harika bir iş çıkardı. Beni çok fazla istediler, yeniden Fenerbahçe'ye katılmam noktasında çok fazla istek ve arzu sergilediler. Beni Fenerbahçe'ye getirmek için çok çabaladılar, çok çalıştılar. Yeniden Fenerbahçe'ye, aileme döndüğüm için kendimi mutlu hissediyorum" şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE'NİN HAK ETMİŞ OLDUĞU YER BAŞARIDIR'

Hazırlıkları ve yeni transferleri değerlendiren Skriniar, "Benim arzum ve isteğim takıma daha önceden katılabilmekti ama bu gerçekleşmedi. Fenerbahçe'nin oynamış olduğu hazırlık maçlarını seyrettim. Bana göre takım harika işler çıkardı, iyi bir oyun ortaya koydu. Yeni bir takımız diyemem ama takıma yeni katılan oyuncular oldu. Gelen oyuncular kaliteli ve tecrübeliler. Yeni gelen arkadaşlarımızla beraber çok daha iyi bir seviyeye geleceğimizi ve onların da Fenerbahçe'ye yardımcı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin hak etmiş olduğu yer başarıdır. Birlikte çok sıkı bir şekilde çalışacağız ve taraftarlarımızla beraber başarılı bir süreç geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK İSTİYORUZ'

Yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord eşleşmesi hakkında düşüncelerini de paylaşan tecrübeli savunmacı, "Her zaman olduğu gibi somut hedeflerimiz var, en uzağa ilerlemek istiyoruz. Tabii ki Avrupa'da da en iyi noktaya ulaşmak niyetindeyiz. Özet olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde Feyenoord ile zor bir maçımız olacak. Ben Feyenoord'u iyi tanıyorum, yakın arkadaşlarımdan bir tanesi orada. Onları geçen sezon da takip etme fırsatım olmuştu. Feyenoord iyi ve güçlü bir takım. Güzel bir maç olacağını ve turu geçeceğimizi düşünüyorum. Çalışmalarımızı da bu şekilde sürdürüyoruz. Fenerbahçe her zaman zirvede olmayı hak eden bir takım. Süper Lig'de de zirvede olmak istiyoruz" dedi.

'FENERBAHÇE'YE YENİDEN DÖNMEM NOKTASINDA TARAFTARLAR EN ÖNEMLİ SEBEPLERDEN BİRİSİYDİ'

Taraftardan kendilerine destek olmalarını isteyen Milan Skriniar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim, Fenerbahçe'ye yeniden dönmem noktasında taraftarlar en önemli sebeplerden birisiydi. Bu anlamda onlara minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Taraftarlarımıza her maç ihtiyacımız olacak. Geçen sezon da bizleri çok sıkı ve güçlü bir şekilde desteklediler, bazen kolay olmayan süreçler yaşadık ama o anlarda bile desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Biz beraber başarabiliriz, beraber başarılı olmak istiyoruz. Taraftarlarımıza çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Birlikte mücadele etmeye, birlikte savaşmaya devam."

Kaynak: DHA

Milan Skriniar, Fenerbahçe, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Skriniar: Fenerbahçe'nin Yeri Başarıdır - Son Dakika

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